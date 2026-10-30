Приток воды помог стабилизировать уровень озера Балхаш

За последние три года в озеро Балхаш поступило около 40 млрд кубометров воды. Это позволило стабилизировать его уровень.

Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Основной приток воды обеспечивает река Или, сток которой регулирует Капшагайское водохранилище. В 2024 и 2025 годах водохранилище заполняли полностью, в текущем году его наполнение составило 98%.

По данным ведомства, сейчас уровень Балхаша поддерживается на отметке около 341 метра по Балтийской системе высот. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что приток по реке Или сохраняется на среднемноголетнем уровне.

Также совместно с французскими экспертами разрабатывается мастер-план по сохранению озера до 2040 года. Специалисты уже провели полевые исследования и анализируют полученные данные.