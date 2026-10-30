В Караганде 31 октября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі»

В эту субботу, 31 октября, карагандинцы смогут купить свежие продукты местного производства по ценам ниже среднерыночных. Очередная сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі» начнёт работу в 9:00 на новой площади по улице Байкена Ашимова.

На прилавках представят овощи, мясо, куриные яйца, молочную продукцию и товары местных перерабатывающих предприятий. Это возможность приобрести продукты напрямую у фермеров и поддержать местных товаропроизводителей.

Для удобства посетителей организуют дополнительные автобусные маршруты из Сортировки и Пришахтинска до улицы Ашимова. Также до места проведения ярмарки можно добраться на автобусах № 19, 31, 65, 66 и 70.