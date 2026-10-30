Театр из Усть-Каменогорска впервые приедет на гастроли в Караганду

В ноябре Караганда впервые примет Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты из Усть-Каменогорска. Гастроли станут ответным визитом после выступлений Театра Станиславского на востоке страны.

В начале октября Карагандинский русский драматический театр имени К. Станиславского представил в Усть-Каменогорске семь спектаклей.

Три дня гастролей прошли при полных залах и бурных овациях. По итогам встречи театры подписали меморандум о сотрудничестве.

Теперь у карагандинских зрителей будет возможность познакомиться с репертуаром восточно-казахстанской труппы. С 6 по 8 ноября на сцене Театра Станиславского покажут пять постановок для взрослых и детей — от интерактивных сказок до мировой классики и биографической драмы.

В программе — «Братец Лис и Братец Кролик», «Три поросёнка», «PIAF. Исповедь», «Тартюф» и «Женитьба».

Тем временем Театр Станиславского продолжит гастрольный тур по Казахстану. С 3 по 5 ноября карагандинская труппа выступит в Павлодаре на сцене Областного драматического театра имени А. Чехова. За три дня артисты представят шесть спектаклей: детские сказки «Золотой осёл Насреддина» и «Щелкунчик», а также постановки «Ханума, или Что угодно», «Боинг-Боинг» и «Вишнёвый сад».