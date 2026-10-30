Ермаганбет Булекпаев провёл приём по личным вопросам

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провёл очередной личный приём граждан. Жители обсудили с главой региона вопросы строительства, земельных отношений, здравоохранения, автобусных перевозок и развития бизнеса.

По итогам встречи аким области поручил руководителям профильных ведомств проработать озвученные проблемы. По вопросам, требующим дополнительного изучения, определили сроки исполнения.

Ответственные органы должны своевременно принять необходимые меры и сообщить жителям о результатах рассмотрения их заявлений. Все обращения остаются на контроле акима области.