В Карагандинской области завершается подготовка к отопительному сезону

В Карагандинской области заканчивают подготовку к отопительному сезону. На семи станциях уже отремонтировали 24 котла и 17 турбин, еще 10 котлов и пять турбин остаются в работе. На особом внимании — запасы топлива и готовность школ, больниц и других социальных объектов.

О том, как регион готовится к зиме, доложили на аппаратном совещании.

По прогнозу, отопительный сезон в области начнётся с 1 по 15 октября — сроки будут зависеть от погоды и конкретного региона.

— Подготовка объектов области к отопительному сезону находится на завершающем этапе. Сейчас главное — закончить оставшиеся работы и обеспечить полную готовность объектов ЖКХ, — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев. — Важное направление — обновление и реконструкция тепловых сетей. В 2026 году на бюджетные средства предусмотрена реализация восьми проектов, которые охватывают 12,3 км теплосетей. Четыре из них реализуются по национальному проекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

По его словам, в настоящее время основные монтажные работы уже завершены, проводится восстановление и благоустройство территорий.

На осенне-зимний период требуется свыше 7,3 млн тонн угля. Энергостанции уже заключили договоры на поставку топлива. Формируют запасы для локальных теплоисточников, бюджетных организаций и населения.

В Темиртау на ТЭЦ-2 Qarmet продолжается капитальный ремонт котла №2. До начала сезона здесь планируют подготовить шесть котлов — этого достаточно для обеспечения города теплом. На КарГРЭС-1 ремонтируют котёл №10, к зиме станция должна выйти с тремя готовыми котлоагрегатами.

В городе отремонтировали уже около 20 км теплосетей. Завершается реконструкция тепломагистрали вдоль 2-го микрорайона на проспекте Металлургов. Начат крупный проект по обновлению тепловывода от ТЭЦ-2. Зимой работы прекращать не будут, чтобы сдать объект по плану в 2027 году.

В Балхаше заменили уже 9,6 км тепловых сетей из запланированных 10,3 км. В посёлке Саяк также обновляют сети и устанавливают новое оборудование, чтобы повысить надёжность теплоснабжения.

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что времени до начала сезона остаётся немного, и поручил своевременно завершить все запланированные работы.

— Вопросы теплоснабжения находятся на особом контроле. Каждый из вас несёт непосредственную ответственность за подготовку к отопительному сезону. Недопустимы нарушения сроков и формальный подход к решению вопросов, — сказал глава региона.

Он отметил, что нужно проводить разъяснительную работу и с жителями частного сектора, чтобы заблаговременно запаслись углем.