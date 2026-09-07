Рынок труда меняется: в Карагандинской области рассказали о занятости и новых профессиях

Более 22 тысяч жителей Карагандинской области нашли работу с начала года. При этом больше половины трудоустроенных — молодёжь. В регионе также помогают получить новую профессию, открыть своё дело и найти работу людям с инвалидностью.

О результатах работы по обеспечению занятостью населения и изменениях на рынке труда рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Галымжан Спабеков на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Сегодня уровень безработицы в Карагандинской области составляет 4% — это ниже среднего республиканского показателя. Всего мерами занятости с начала года охвачено более 28 тысяч человек.

Люди находят работу как на новых предприятиях и созданных рабочих местах, так и через действующие вакансии. В приоритете — молодёжь, люди с инвалидностью и представители социально уязвимых категорий.

Если для работы не хватает навыков, можно пройти обучение. Жителям области предлагают краткосрочные профессиональные курсы, а также обучение на платформе SkillsEnbek.

Есть возможности и для тех, кто хочет работать на себя. По проекту «Бастау Бизнес» с начала года обучение основам предпринимательства прошли 2404 человека.

— Мы даём возможность не только найти работу, но и получить навыки для открытия собственного дела. Представители социально уязвимых категорий могут также претендовать на гранты. На сегодня выдано 164 гранта, — рассказал Галымжан Спабеков.

Продолжается и реализация проекта «Алтын жас». Благодаря ему работу получили 702 пенсионера.

Отдельное направление — занятость людей с инвалидностью. За восемь месяцев в регионе трудоустроили более тысячи человек. Работодатели создают для них специальные рабочие места с учётом индивидуальных потребностей. В этом году создано 11 специальных рабочих мест для людей с инвалидностью. На приобретение, монтаж и установку необходимого оборудования работодатели получили компенсацию затрат.

На эти рабочие места пришли люди с полной потерей слуха, нарушениями зрения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

С июля в области работает новый проект JOB COACH. Его задача — сопровождать человека с инвалидностью не только на этапе поиска работы, но и после трудоустройства, помогая адаптироваться на новом месте.

В Караганде для этого работает Центр равных возможностей Qoldau. Здесь можно получить консультацию и поддержку специалистов. В центре работают сотрудники, прошедшие специальное обучение, сурдопереводчик и психолог. Для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата оборудованы специализированные компьютерные рабочие места.

При этом рынок труда уже сегодня меняется под влиянием новых технологий. По прогнозам министерства труда, в ближайшие годы искусственный интеллект может полностью изменить целый ряд профессий.

— В ближайшие годы под влиянием искусственного интеллекта 14 профессий могут исчезнуть, а более 500 — серьёзно измениться. Поэтому особенно важно постоянно обновлять свои навыки и быть готовым к изменениям, — подчеркнул Галымжан Спабеков.