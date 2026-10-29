В Карагандинской области начали выпускать каменную вату

В Карагандинской области на индустриальной зоне Saran запустили завод по производству каменной ваты.

Проект отвечает задачам, поставленным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Программа «Народная стройка» предполагает масштабное развитие инфраструктуры во всех регионах страны и увеличит спрос на отечественные стройматериалы.

Предприятие будет выпускать до 1,2 млн кубометров утеплителя в год, который используют при строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Новое производство поможет обеспечить строительную отрасль отечественными материалами и снизить зависимость от импорта.

Инвестиции в проект составили 67 млрд теңге. Это полностью частные средства компании.

На самом предприятии создадут 186 рабочих мест, ещё около 1,5 тысячи — в обслуживающих и сервисных организациях.

— Это очень важное для региона производство. Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании объявил о масштабной программе «Народная стройка», которая охватит все регионы страны. Она даст мощный импульс отрасли и повысит спрос на отечественные материалы. Каменная вата — современный и востребованный теплоизоляционный продукт. Главное, чтобы он был качественным и конкурентоспособным. Уверен, новый завод внесёт весомый вклад в развитие экономики региона, — отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Каменную вату производят из базальта и других горных пород вулканического происхождения. Материал используется практически на всех строительных объектах — от частного домостроения до промышленных предприятий.

— Он применяется для утепления кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок, а также при изготовлении сэндвич-панелей. Основные преимущества этого материала — экологичность и природное происхождение. В основе утеплителя — базальт и другие горные породы вулканического происхождения. Благодаря очень низкой теплопроводности он незаменим в строительстве, обеспечивая энергоэффективность и позволяя экономить ресурсы, — пояснил заместитель генерального директора ТОО Karaganda Insulation Данияр Мухамеджанов.

Производственный комплекс оснащён современным европейским оборудованием. В переработку идёт местное сырьё, в том числе с месторождения возле Балхаша. Выход предприятия на полную мощность даст дополнительный импульс развитию логистики и сопутствующих услуг.