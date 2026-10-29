В Шахтинске обустроили семь новых детских площадок

В Шахтинске в этом году появились семь новых детских площадок. Игровые зоны оборудовали во дворах на улицах Абая Кунанбаева, 40 лет Победы, Молодёжной, Ленинградской и Карла Маркса по программе «Бюджет народного участия».

На площадках установили игровые комплексы с горками, качели, песочницы и спортивные конструкции. Для безопасности детей предусмотрели резиновое покрытие и ограждения. Сейчас завершаются работы по установке освещения.

Обновление дворов уже оценили жители. Асия Майдина, которая живёт в доме № 81 на улице Молодёжной, рассказала, что таких перемен ждали много лет.

— Мы живём здесь уже 30 лет. За это время благоустройства никакого не было. Жители попытались своими силами оборудовать детскую площадку, но наших возможностей и средств не хватало. Сейчас очень приятно выходить во двор, видеть, как всё преобразилось, а главное — как радуются дети, — поделилась Асия Майдина.

С 2025 года в Шахтинске по программе «Бюджет народного участия» обустроили 17 детских площадок: 10 — в прошлом году и семь — в нынешнем. Всего городу требуется 84 такие площадки. В 2027 году планируют оборудовать ещё четыре.

По информации пресс-службы акимата Шахтинска