В трёх сёлах Бухар-Жырауского района обновили уличное освещение

В Бухар-Жырауском районе продолжают обновлять инфраструктуру, чтобы жителям было комфортнее. В сёлах Умуткер, Бухар-Жырау и Новоузенка установили 108 новых опор уличного освещения. В Новоузенке также решили вопрос со сбором и вывозом бутового мусора.

В Умуткере освещение появилось на улицах Абая, Амангельды и Ақ Бұлақ. В селе Бухар-Жырау стало светлее на улицах Ашима Жапарова и Желтоқсан.

В Новоузенке модернизировали существующую систему освещения. На улицах Атасу и Новоузенская заменили изношенные опоры на новые и смонтировали современные светильники.

Освещённые улицы сделают передвижение пешеходов и водителей в тёмное время суток безопаснее.

Жители Новоузенки поднимали проблему санитарного состояния села. Сбор бытового мусора теперь налажен. Акимат сельского округа предоставил хозяевам домов 100 контейнеров вместимостью 0,7 кубометра. Некоторые сельчане приобрела ёмкости самостоятельно.

Сейчас мусор регулярно вывозит индивидуальный предприниматель. Это помогает поддерживать чистоту и сокращать количество стихийных свалок.

По информации акимата Бухар-Жырауского района