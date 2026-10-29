На Юго-Востоке Караганды создадут новый энергоузел

На Юго-Востоке Караганды полностью обновят трансформаторную подстанцию № 2043. Вместо изношенного оборудования установят два новых трансформатора. Это повысит надёжность электроснабжения жилых домов и предприятий.

Старую инфраструктуру демонтируют, включая кирпичное здание и распределительное оборудование. На этом же месте разместят современную блочную подстанцию в стальном корпусе с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый.

Новый энергоузел будет обеспечивать электричеством дома на улице Муканова, гостиницу и АЗС на улице Университетской, автомойку, кафе, СТО и швейный цех.

Модернизация позволит снизить риск перебоев из-за износа оборудования и обеспечить более стабильное электроснабжение жителей и бизнеса.

По информации пресс-службы акимата Караганды