SARYARQA сменил студию. Что увидят зрители в новом телесезоне

Карагандинский областной телеканал SARYARQA начал новый сезон с заметных перемен. В студии появился LED-экран площадью 45 квадратных метров и бесшовный пол — о таком обновлении телевизионщики давно мечтали. Вместе с новой картинкой в эфир выходят и новые проекты.

Новый сезон телеканал представил публично. На презентацию пригласили ветеранов телевидения, коллег и партнёров. Гостями мероприятия стали заместитель акима области Әлібек Әлденей, заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» Еркін Мұхамеджанов.

— У региональных СМИ есть серьёзное преимущество — они лучше знают свою территорию и проблемы, которые волнуют людей. Особенно важны точность и достоверность информации. Это профессиональный принцип, который не теряет значения со временем. С момента первого эфира Карагандинского телевидения прошло уже 68 лет. За это время изменилось многое — технологии, зритель, способы распространения информации. Но неизменным остаётся главное — доверие аудитории, — сказал Әлібек Әлденей и пожелал коллективу телеканала успехов в новом сезоне.

Директор SARYARQA Жұрағат Баман подчеркнул: настоящее обновление зритель должен увидеть и почувствовать в эфире.

— Новая студия для нас прежде всего инструмент. Техника сама по себе хорошего телевидения не делает. Главное — содержание. SARYARQA – телеканал с большой историей, своими традициями, сильной журналистской школой. Наша задача — всё самое ценное сохранить и дать современную форму, — отметил он.

LED-экран превращает студию в гибкое цифровое пространство. Можно вывести на всю стену карту, показать инфографику и другой визуальный контент. Ведущий получает больше свободы, а зритель — более динамичную картинку.

Обновлёнными стали и привычные проекты — информационная программа «Арқа Ақпарат», итоговая «Апта» и утреннее шоу «Сәлем, Қарағанды!».

Один из новых проектов — «Айтылды, орындалды ма?» / «Сказано — сделано?». Журналисты будут возвращаться к ранее озвученным задачам и обещаниям и проверять, что сделано на самом деле.

«Теле-Дала» — это мобильная телестудия на колёсах. Съёмочная группа на брендированном микроавтобусе будет выезжать в города, районы и сёла области.

Ещё одна новинка — «Еңселі Қарағанды» / «Точка притяжения». Зрителям покажут места, людей и проекты, которыми интересен регион. Это могут быть и туристические объекты, и предприятия, и культурные и спортивные инициативы.

Также в сетке появились проекты «Қамқорлық» и «Таразыда тәртіп».