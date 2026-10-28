В Карагандинской области инвесторы намерены вложить свыше 25 млрд теңге в строительство двух новых заводов. На международном инвестиционном форуме Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR 2026) в Шымкенте заключены меморандумы о сотрудничестве с китайскими партнёрами. В регионе планируют выпускать высоковольтные провода, оборудование для линий электропередачи и трубную продукцию.

Оператором по сопровождению проектов со стороны региона выступает Центр развития инвестиций Qaragandy Invest.

Новая продукция будет востребована в энергетике и коммунальной инфраструктуре. Запуск предприятий позволит расширить ассортимент промышленной продукции, укрепить производственную базу региона и открыть новые рабочие места.

Один из проектов реализуют на СЭЗ «Сарыарка».

— Мы видим значительный потенциал Казахстана в развитии энергетической инфраструктуры и планируем организовать в Карагандинской области современное производство высоковольтных проводов и оборудования для линий электропередачи. Рассчитываем, что наша продукция будет востребована не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, — отметил директор ТОО «Energy Solutions Company» Олег Кытманов.

Второй проект направлен на развитие трубной промышленности.

— Наш проект предусматривает создание современного трубного комплекса с применением передовых производственных технологий и международного опыта. Карагандинская область обладает необходимым промышленным потенциалом для реализации такого производства, и мы рассчитываем внести свой вклад в развитие отечественной трубной промышленности, — отметил управляющий директор ТОО «QAZ-HUANENG PIPE SYSTEMS» Аскар Кенжеханов.

По словам заместителя председателя правления АО «Центр развития инвестиций Qaragandy Invest Шахназара Аубакирoва, регион готов сопровождать инвесторов на каждом этапе реализации проектов.