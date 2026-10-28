С шашу, цветами и объятиями: в Караганде встретили героев Параазиатских игр

Ранним утром железнодорожный вокзал Караганды превратился в место большой радости. Здесь встречали героев V Параазиатских игр в Японии. В активе спортсменов Карагандинской области восемь медалей, и семь из них завоевали трое парапловцов — Диас Кенжебек, Наталья Звягинцева и Роман Потапов.

У платформы собрались родные, друзья, коллеги, представители спортивного сообщества и Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е. А. Букетова, где учится Диас.

Паралимпийцев встретили с почестями, объятиями, шашу и цветами.

Поклонники Диаса Кенжебека, который привёз домой сразу четыре медали, подготовили плакаты.

Для семьи Диаса эта встреча стала особенно волнующей. За выступлениями пловца родные следили из дома, по телетрансляциям в прямом эфире, переживая за каждую дистанцию.

— Мы приехали всей семьёй: бабушка, мама, тётя, сестрёнки. Очень рады, что Диас показал блестящий результат. Да и в целом спортсмены Карагандинской области выступили очень хорошо, — поделился папа пловца Ерболат Абикеев.

В параплавание Диас пришёл ещё в восемь лет — по совету врачей его привёл отец. Мальчика взяли не сразу: группа была заполнена, поэтому ему предложили испытательный срок на месяц. Но ждать пришлось недолго.

— Уже через неделю Диас показал высокий результат. Тренер Светлана Кучина с первых дней начала с ним заниматься и сразу увидела его перспективы, — вспоминает Ерболат Абикеев.

На Параазиатских играх в Айти-Нагое Диас выиграл золото на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Азии. Затем получил две серебряные медали — в комплексном плавании на 200 метров и вольном стиле на 100 метров, а также бронзу в стометровке баттерфляем. Кроме того, спортсмен завоевал лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Диас признаётся: не все медали стали ожидаемыми, но каждая из них — результат большой работы.

— Золото, конечно, самое ценное. Но для меня важно не только место на пьедестале, а то, каким я был вчера и каким стал сегодня. Я улучшил свой результат, установил рекорд Азии — значит, становлюсь лучше. Надеюсь, это не последний рекорд. Немного отдохну, и будем дальше работать. В следующем году чемпионат мира, а в 2028-м — Паралимпиада. Цель — стать победителем, — говорит Диас Кенжебек.

Наталья Звягинцева сама сделала себе отличный подарок к предстоящему 50-летнему юбилею. Спортсменка в составе сборной Казахстана стала дважды серебряным призёром в эстафете.

— Соперники были достойные. Спасибо тренерам, психологу и всем болельщикам за поддержку! Останавливаться на достигнутом не собираюсь. Пока есть силы, будем работать и представлять страну на мировой арене. Хочется достойно выступить на чемпионате мира, улучшить результат и попасть на Паралимпиаду, — рассказала Наталья Звягинцева.

Роман Потапов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине. Он также выполнил норматив и получил две лицензии на Паралимпийские игры 2028 года.

— Чувства смешанные: на других дистанциях тоже был близок к наградам. Но я счастлив, что подтвердил результат, а где-то даже улучшил его. Медаль посвящаю родным и своему тренеру Евгении Приходько, которая вложила в меня много сил и помогла достичь таких высот. Теперь главное — тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться, — отметил Роман Потапов.

После небольшого отдыха начнётся подготовка к новым стартам.