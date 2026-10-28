Молодой предприниматель открыл этноаул на берегу озера Караколь в Осакаровском районе

В Осакаровском районе развивают сельский туризм с помощью господдержки. На берегу озера Караколь в Ниязском сельском округе появился этноаул. Проект «Ұлттық нақыштағы Этноауыл» реализовал местный молодой предприниматель Хуат Аубакир, получивший грант акима района.

В живописном месте установили юрты, оборудованные для комфортного отдыха. Здесь посетители могут познакомиться с казахскими традициями, поиграть в национальные игры, отправиться на конную прогулку или порыбачить на озере.

— Хочу внести вклад в развитие родного края, чтобы как можно больше людей открыли для себя красоту нашей степи. Грант акима района помог воплотить эту идею в жизнь. Постарались создать условия для желающих отдохнуть на природе и ближе познакомиться с казахскими традициями, — отметил Хуат Аубакир.

Инициатива направлена на развитие сельского предпринимательства и внутреннего туризма в Осакаровском районе.

По информации ОВП Осакаровского района