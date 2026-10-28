В Шахтинске восемь молодых предпринимателей получили по два миллиона теңге на запуск и развитие собственного дела.

На грантовые средства они откроют спортивные секции, расширят центры развития детей, наладят производство мяса птицы и займутся благоустройством жилых домов.

Гранты победителям конкурса вручил аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков. Поддержка молодёжного предпринимательства способствует реализации новых бизнес-инициатив, созданию рабочих мест и развитию городской экономики.

К примеру, Александр Приймак планирует открыть в городе мини-комплекс по выращиванию бройлеров и производству мяса птицы. Грант поможет приобрести оборудование, корма и ветеринарные препараты.

— Реализация проекта позволит обеспечить жителей свежим мясом птицы и создать два-три новых рабочих места. В дальнейшем хочу организовать полный цикл производства — от выращивания птицы до забоя и фасовки готовой продукции, — рассказал молодой предприниматель.

Ещё одна инициатива связана с благоустройством многоквартирных домов. Нұргүл Төлек предложила проект, связанный с ремонтом подъездов. На грантовые средства она приобретёт профессиональное оборудование и инструменты.

— Будем заниматься обновлением стен, потолков, напольных покрытий, дверей и освещения, а также благоустройством мест общего пользования. Хочется, чтобы подъезды наших домов были ухоженными и комфортными для жителей, — поделилась Нұргүл Төлек.

Среди других поддержанных инициатив — боксёрский зал, карате-клуб, расширение логопедического кабинета, реабилитационный центр и др.

По информации пресс-службы акимата Шахтинска