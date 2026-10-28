Независимый казахский театр DAT приглашает карагандинцев на премьеру

В Караганде независимый казахский театр DAT представит свою версию пьесы Родиона Белецкого «Разговор, которого не было». Премьера спектакля «Айтылмай кеткен әңгіме» состоится 30, 31 октября и 1 ноября.

Режиссёром выступил театральный деятель, основатель и руководитель DAT Дунай Еспаев.

Роли исполняют непрофессиональные актёры.

«Айтылмай кеткен әңгіме» — это психологическая драма о ценностях дружбы, об ответственности и умении прощать. В этом спектакле оживают прошлые дни, а воспоминания превращаются в живую игру на сцене. И простой разговор двух друзей побуждает каждого зрителя заглянуть в собственную душу и задуматься о своей жизни.

Сюжет построен на истории двух друзей. Главный герой узнаёт, что его близкий человек скончался от сердечного приступа. И он начинает вести с ним мысленный разговор обо всём, вспоминая юность, споры, шутки. Это его запоздалая попытка высказать другу всё, что не успел при его жизни.

30, 31 октября и 1 ноября спектакль покажут по два раза в день: в 16:00 и 19:00.

Театр DAT находится по адресу: улица Муканова, 21/3 (жилой комплекс Naizatas).