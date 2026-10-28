В Карагандинской области увеличивают производство куриного мяса

В Бухар-Жырауском районе заработал 28-й птичник ТОО «Акнар-ПФ».

Он рассчитан на 20,5 тысячи голов и позволит предприятию увеличить выпуск куриного мяса. Проект реализован при поддержке государства: по программе «Агробизнес» предоставлено льготное финансирование.

Новый объект оснастили европейским оборудованием. Внедрены передовые технологии с использованием системы «умного» климат-контроля.

— Современный птичник, отвечающий всем стандартам, уже принял первых «жильцов» и работает в штатном режиме. Оборудование внутри — от европейских производителей. Контроль за климатическими условиями осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Система самостоятельно подстраивается под изменения климата и адаптирована к нашим широтам, — рассказал директор ТОО «Акнар-ПФ» Виктор Колчев.

Такой подход позволяет улучшить качество продукции, а также экономить энергоресурсы за счёт более точного управления оборудованием.

Здание построили из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Конструкция хорошо сохраняет тепло и упрощает уборку и обслуживание. Птица содержится на свободном выгуле.

Ожидается, что новый птичник будет давать 250–280 тонн мяса в год. Сейчас предприятие производит около девяти тысяч тонн курятины ежегодно. Расширение мощностей также позволит создать новые рабочие места.