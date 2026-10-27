Дастан Мукашбеков вернулся в Караганду с серебром Параазиатских игр

Казахстан завершил V Азиатские параигры Айти-Нагоя 2026 с историческим результатом. Национальная команда завоевала 50 медалей — 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовых и улучшила свои показатели. В этом есть достойный вклад и карагандинцев.

Регион в Японии представляли 10 спортсменов, выступивших в трёх видах — параплавании, теннисе на колясках и паралёгкой атлетике. В копилку сборной страны они принесли восемь медалей — одно золото, пять серебра и две бронзы.

Первым домой вернулся атлет Дастан Мукашбеков. На открытии V Азиатских параигр ему была доверена честь стать одним из знаменосцев. В соревнованиях по толканию ядра среди мужчин в классе F36 карагандинец показал результат 15,47 метра и завоевал серебряную медаль.

На перроне железнодорожного вокзала призёра встречали родные, друзья и представители спортивного сообщества.

Дастан признался, что рассчитывал на золото. Спортсмен рассказал о дальнейших стартах.

— Хотел победить, но рад и серебряной медали. Будем дальше готовиться и стремиться к лучшим результатам. Впереди чемпионат мира в 2028 году в Узбекистане, а затем Паралимпийские игры. Посмотрев на соперников, понял, над чем нужно работать дальше и как менять технику, — отметил Дастан Мукашбеков.

У спортсмена немало международных достижений — бронза чемпионата мира и Паралимпиады-2024 в Париже, победа и рекорд Азии на Параазиатских играх 2023 года, победа на Гран-при в Дубае в 2025-м.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, завтра, 28 октября, на родину возвращаются парапловцы и им тоже устроят торжественную встречу на вокзале. Главный герой Параазиатских игр — Диас Кенжебек. Он завоевал четыре медали: золотую, две серебряные и бронзовую, а также рекордно проплыл стометровку на спине. Наталья Звягинцева по итогам выступлений в эстафетах дважды поднималась на вторую ступень пьедестала. Роман Потапов стал бронзовым призёром.