Шахта «Тентекская» добыла миллион тонн угля

В Карагандинской области получила возрождение шахта «Тентекская» компании Qarmet.

После многолетнего простоя предприятие восстанавливает производственный потенциал, модернизирует оборудование и создаёт условия для развития. Впервые за десять лет выдали на-гора миллионную тонну угля. А план на весь 2026 год составляет 1,2 млн тонн.

— Последний раз миллион тонн угля шахта добывала десять лет назад. Сегодня мы не только восстанавливаем прежние показатели, но и закладываем основу для дальнейшего развития. В этом году вводим в эксплуатацию два новых основных воздухоподающих ствола и приступаем к строительству поверхностного комплекса сухого обогащения угля, —рассказал директор шахты «Тентекская» Владимир Шнель.

Эти стволы обеспечат дополнительную подачу свежего воздуха в подземные выработки, позволят расширить фронт горных работ и создадут необходимые условия для освоения новых добычных участков.

Продолжается техническое перевооружение предприятия. В этом году шахта уже получила новых проходческих комбайна и конвейер.

На предприятии внедряют технологию направленного бурения. Это позволит ускорить подготовку новых лав, повысить точность буровых работ и сократить производственные затраты.

Особое значение для Qarmet имеет освоение запасов угольного пласта Д-6. Добываемый здесь коксующийся уголь является важным сырьём для металлургического производства компании. Развитие этого направления позволит укрепить собственную сырьевую базу комбината и повысить устойчивость производственной цепочки. В ближайшие годы на шахте планируется последовательный ввод новых лав.

В честь достижения миллионного рубежа на территории шахты посадили деревья.

По информации пресс-службы Qarmet