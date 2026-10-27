В селе Өспен Шетского района открыли пожарный пункт

В Карагандинской области по программе «Ауыл құтқарушылары» МЧС РК заработало ещё одно добровольное пожарное формирование. При поддержке местных исполнительных органов открыли пост в селе Өспен Шетского района. Он поможет быстрее реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации и обеспечит безопасность более 1 400 жителей четырёх населённых пунктов.

Помимо Өспена, добровольцы будут обслуживать сёла Еркіндік, Айса и Айғыржал. Сформирован штат из шести человек — четырёх пожарных и двух водителей. На вооружении поста есть пожарная автоцистерна и радиостанции для связи.

Открытие поста позволит сократить время прибытия пожарных на место происшествия и повысить эффективность тушения возгораний. Это особенно важно для жителей отдалённых сёл, где своевременное прибытие экстренных служб может сыграть решающую роль.

По программе «Ауыл құтқарушылары» в регионе продолжают развивать систему пожарной безопасности в сельской местности. Таким образом экстренная помощь становится доступнее для жителей отдалённых населённых пунктов.

По информации ДЧС Карагандинской области