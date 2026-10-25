Государственный флаг в честь Дня Республики торжественно подняли в Караганде

Карагандинская область вместе со всей страной отмечает День Республики. В национальный праздник на площади у флагштока собрались сотни людей. Состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В ней приняли участие аким области Ермаганбет Булекпаев, общественные и государственные деятели, военнослужащие, ветераны, молодёжь.

— День Республики — это символ нашей государственности, единства и ответственности за будущее страны. В этом году мы отмечаем праздник в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. За этот период наша страна прошла большой путь становления и развития. Сегодня под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжаются масштабные преобразования, основанные на принципах справедливости, законности и ответственности. Вместе мы строим Справедливый Казахстан, в котором права каждого гражданина защищены, а честный труд получает достойную оценку. Карагандинская область вносит весомый вклад в развитие страны. Наш регион — мощный индустриальный центр с богатыми трудовыми традициями. Наша общая задача — сохранить достигнутое и продолжить развитие региона ради будущих поколений, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Во время поднятия флага все присутствующие на площади исполнили государственный гимн страны.

День Республики объединил представителей всех поколений.

— Этот год знаменателен для нашей страны: исполняется 35 лет со дня обретения Независимости, и Казахстан продолжает свой путь развития. Мы живём в суверенном государстве со своей историей, культурой и большими перспективами. Поздравляю всех с Днём Республики! Желаю каждой семье благополучия, всем гражданам — мирного неба, а нашей стране — единства и процветания, — поздравил земляков председатель Карагандинского областного совета ветеранов Габит Туяков.

Многие на праздник пришли семьями, с маленькими детьми.

— День Республики — очень важный праздник для нашей страны и каждого из нас. Желаю всем мирного неба, чтобы оно всегда было чистым, а народ — счастливым. Я здесь с супругой и двумя детьми. Младшей дочери три года, и она уже знает гимн Казахстана: как только услышит, сразу начинает подпевать. Считаю, что патриотизм нужно прививать детям с самого раннего возраста, — рассказал житель Караганды Жанболат Жолдаспеков.

Близнецы Аяжан и Саяжан Сарсенбаевы, студентки Карагандинского высшего гуманитарного колледжа, всегда вместе. И в этот день тоже.

— Для нас, молодёжи, День Республики — это символ свободы, единства и гордости за свою страну. Нам предстоит строить её будущее, поэтому важно ценить нашу историю и беречь независимость, - отметили девушки.

Торжество продолжилось концертной программой.

Торжественное поднятие флага также прошло во всех городах и районах области. В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района ко Дню Республики на площади «Данқ алаңы» установили 30-метровый флагшток.