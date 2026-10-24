«Шахтёр» вернулся в Премьер-лигу

Карагандинский футбольный клуб «Шахтёр» стал чемпионом Первой лиги Казахстана и спустя два года вернулся в Премьер-лигу. В Караганде состоялась церемония закрытия сезона: футболистам вручили золотые медали и чемпионский кубок.

Поздравить команду пришли аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, руководство клуба, почётные гости и болельщики. Возвращение «Шахтёра» в элиту казахстанского футбола стало для них долгожданным событием.

— Поздравляю команду и болельщиков с победой и выходом в Премьер-лигу! Это достойный подарок ко Дню Республики. Этого момента ждали тысячи карагандинцев, и я в их числе. «Шахтёр» — не просто футбольный клуб, а часть истории региона и гордость нескольких поколений болельщиков. Сегодня команда вновь среди сильнейших в стране! — отметил Ермаганбет Булекпаев.

В 2024 году «Шахтёр» впервые в своей истории покинул Премьер-лигу. Возрождение клуба началось после того, как 25 ноября 2025 года его владельцем стал Тимур Турлов. Главными задачами стали возвращение команды в элиту и создание условий для её долгосрочного развития.

Одним из важных шагов стало строительство футбольной академии «Шахтёр». На проект выделили 12 млрд теңге. На территории площадью 9,61 га разместятся стадион, крытый манеж, футбольные поля и учебная инфраструктура. Открыть комплекс планируют в 2027 году.

Важную роль играет и поддержка акимата области. Футбольную инфраструктуру развивают совместно. Ермаганбет Булекпаев рассказал, что уже началось проектирование нового крытого стадиона на 15 тысяч зрителей. Продолжается обновление действующей арены: в следующем году планируют в том числе заменить скамейки на трибунах.

Всё это создаст условия для подготовки молодых футболистов и их перехода в профессиональный спорт.

Главными героями вечера стали игроки. Помимо вручения чемпионских наград, отметили футболистов, отличившихся в сезоне.

Лучшим вратарём признали Игоря Шацкого. Капитан «Шахтёра» подчеркнул, что победа стала результатом общей работы.

— Мы выполнили задачу благодаря усилиям команды, тренерского штаба, руководства и всего персонала. Со стороны могло показаться, что победа далась легко, но трудностей хватало. Главное, что мы не сдались и довели дело до конца. Сейчас немного отдохнём, а затем снова за работу, — сказал Игорь Шацкий.

Лучшим бомбардиром сезона стал Артём Литош. В 24 матчах он забил 24 гола.

— Сезон получился отличным: мы заняли первое место и завоевали золотые медали. Это повод для гордости и для команды, и для всего города. Мы вернули «Шахтёр» туда, где ему и место. Теперь будем выступать в Премьер-лиге и бороться за высокие результаты, — отметил футболист.

Лучшим молодым игроком признали Нуралы Азатқазы.

Награду за лучший гол получил Арман Нусип — за мяч, открывший счёт в матче четвёртого тура с «Тоболом».

Важной частью чемпионского сезона стали и болельщики. Они поддерживали команду на протяжении всего турнира, ездили на выездные матчи и создавали атмосферу на трибунах.

Нуржан Шарападин болеет за «Шахтёр» с детства, а в фан-клубе состоит около пяти лет.

— С детства люблю футбол и даже мечтал стать игроком. Приходил на просмотр в академию «Шахтёра», но не прошёл отбор. Особенно запомнился матч с БАТЭ в Караганде: стадион был полон, атмосфера невероятная. Теперь, когда клуб возродился, хочется чаще приходить на матчи, устраивать перформансы, придумывать новые кричалки и поддерживать команду. Возвращение «Шахтёра» в Премьер-лигу нас очень воодушевило, — поделился болельщик.

Чемпионский сезон завершён, но надолго футболисты не задержатся на отдыхе. Уже 15 декабря команда отправится на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.