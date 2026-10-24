Тазы по кличке Сұңқар стал лучшим на испытаниях в Осакаровском районе

В Осакаровском районе прошли испытания казахских тазы. В турнире участвовали 23 представителя национальной породы. Собаки продемонстрировали охотничьи навыки — чутьё, скорость и умение преследовать добычу.

Состязания организовал Союз кинологов Казахстана.

На испытания приехали заводчики и охотники из Осакаровки, соседних районов и городов.

Собак проверяли по двум направлениям: способности находить зверя и навыкам преследования и поимки. Участники должны были показать не только резвость и выносливость, но и правильную технику охоты.

Лучшим стал тазы по кличке Сұңқар, принадлежащий Данияру Молгаждарову из Астаны. Второе место заняла Адырна, представляющая национальный охотничий клуб Nomad из Астаны. Третьим стал Көкжал Рамазана Усеева из Караганды.

Победители получили ценные подарки, а все участники — дипломы и памятные сувениры. Турнир направлен на сохранение охотничьих качеств казахского тазы и популяризацию национальной породы.

По информации Союз кинологов Казахстана и ОВП Осакаровского района