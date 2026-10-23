Торжественное собрание, посвящённое Дню Республики, прошло в Карагандинском театре имени С. Сейфуллина.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поздравил жителей региона с национальным праздником и от имени Президента Казахстана вручил государственные награды. За вклад в развитие страны отмечены ветераны труда, рабочие и предприниматели, аграрии, учителя, врачи, спортсмены и представители других сфер.

Нынешний День Республики особенный - проходит в год 35-летия Независимости страны. Эта дата по праву стала символом прогресса Казахстана и перехода к новому этапу развития.

Ермаганбет Булекпаев в поздравительной речи отметил экономические и социальные достижения региона, направленные на повышение благополучия жителей.

— Для нас главный результат развития области – чтобы люди могли достойно зарабатывать, получать качественное образование и медицинскую помощь, растить детей и уверенно смотреть в будущее на родной земле. С начала года в регионе создано более девяти тысяч рабочих мест. До 2030 года планируется реализовать свыше 100 инвестиционных проектов, которые обеспечат около 17 тысяч рабочих мест. Уверен, что эти инициативы будут побуждать вас трудиться на родной земле, открывать своё дело и растить детей. Благодарю всех, кто своим добросовестным трудом вносит вклад в развитие нашего региона, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Указом Президента РК государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность удостоены 40 жителей области. Они получили ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, а также медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

Двоим карагандинцам награды в Акорде вручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Учитель казахского языка яслей-сада «Бақыт» Баян Мукушева отмечена медалью «Шапағат». Почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено дефектологу специальной школы-интерната №3 Наталье Сейфулиной.

Обладателем ордена «Парасат» стал художественный руководитель фольклорного ансамбля «Арқа Сазы» Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова Байкара Сәдуақасов.

— В культуре я работаю уже 40 лет — с тех пор, как окончил Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы. Всю свою жизнь посвятил искусству, сохранению и популяризации национальной музыки. Для меня большая честь быть частью коллектива «Арқа Сазы», который знакомит слушателей с богатством казахского музыкального наследия и передает традиции следующим поколениям. Эта награда — не только оценка моего труда, но и признание заслуг всех, кто посвятил себя искусству. Благодарю за высокую оценку нашей работы, — сказал Байкара Сәдуақасов.

Орденом «Құрмет» награждены: директор ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» Алтай Елжасов, ветеран библиотечного дела из Нуринского района Сүлеймен Жумабеков, артистка Областного академического казахского театра имени С. Сейфуллина Шайза Нукина, директор шахты имени Кузембаева Сергей Потёмкин и профессор Карагандинского технического университета имени А. Сагинова Савет Сағынтаев.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени отмечены директор крестьянского хозяйства из Нуринского района Таубажан Айтилеуов и технолог птицефабрики «Акнар ПФ» Игорь Киврин.

— Около 30 лет я работаю на птицефабрике. Сейчас в должности технолога контролирую весь процесс выращивания бройлеров, чтобы потребители получали только качественную продукцию. У нас дружный и трудолюбивый коллектив. Желаю всем благополучия, мира и добра, — поделился Игорь Киврин.

Среди награждённых медалью «Ерен еңбегі үшін»: мастер участка КГП «Ботақара су қожалығы» Қанат Аймақов, главный инженер ТОО «Tas Komir Trade» Надежда Винникова, врач Районной больницы Каркаралинского района Баян Жұмагелдинова, аппаратчик ЦОФ «Восточная» Татьяна Краминская, электрослесарь «Nova Цинк» из Шетского района Болатбек Қосанов, ветераны труда Юрий Пиняев и Надежда Плотникова и др.

Медаль «Шапағат» получил заведующий отделением многопрофильной больницы № 3 Караганды Ерғали Шауенов.

По его словам, это первая высокая награда за свыше 30 лет работы в медицине, и это признание труда всего коллектива онкохирургов.

Кроме того, троим государственным служащим вручили ведомственный нагрудный знак «Мемлекеттік қызмет ардагері» от Агентства по делам государственной службы.

Собрание завершилось праздничным концертом с участием артистов и творческих коллективов области.