В Осакаровском районе открыли первый модульный ветеринарный пункт
В преддверии Дня Республики в посёлке Осакаровка Карагандинской области открылся первый модульный ветеринарный пункт. Он позволит улучшить условия работы специалистов, сделать ветеринарные услуги доступнее для сельчан и безопаснее проводить процедуры с животными.
В Осакаровском районе сегодня действуют 23 ветпункта, но часть из них не имеют собственных помещений. Этот вопрос начали решать.
В районном центре ветеринары раньше работали в здании акимата. Теперь у них есть отдельное помещение с тремя рабочими местами и условиями для хранения вакцин и биопрепаратов.
Здесь можно будет проводить вакцинацию, брать кровь на анализы и выполнять другие ветеринарные процедуры.
Рядом оборудовали загон на 180–200 голов крупного рогатого скота.
Сельчане смогут самостоятельно привозить животных, что сократит необходимость выездов специалистов по отдельным хозяйствам.
— Здоровье животных, продовольственная безопасность и благополучие населения напрямую связаны со своевременной профилактикой заболеваний, качеством проведения ветеринарных услуг. Новый пункт поможет организовать эту работу на лучшем уровне, — отметил аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов на открытии объекта.
Условиями довольны и специалисты, и жители.
— Очень хорошо, что такое внимание уделяют развитию ветеринарии. В новом ветпункте все удобно и для работников, и для нас — владельцев животных, — говорит фермер Асылжан Баукенов.
Николай Беденов уже 11 лет посвятил ветеринарному делу. По его словам, прежде никогда таких условий не было. Теперь работать будет удобнее и комфортнее — в помещении есть даже душ.
В районе завершили строительство ещё десяти таких же модульных ветеринарных пунктов с загонами для скота. Их откроют до конца года.
Улучшение ветеринарной инфраструктуры продолжится. В 2027 году планируют построить девять новых объектов.