В Осакаровском районе открыли первый модульный ветеринарный пункт

В преддверии Дня Республики в посёлке Осакаровка Карагандинской области открылся первый модульный ветеринарный пункт. Он позволит улучшить условия работы специалистов, сделать ветеринарные услуги доступнее для сельчан и безопаснее проводить процедуры с животными.

В Осакаровском районе сегодня действуют 23 ветпункта, но часть из них не имеют собственных помещений. Этот вопрос начали решать.

В районном центре ветеринары раньше работали в здании акимата. Теперь у них есть отдельное помещение с тремя рабочими местами и условиями для хранения вакцин и биопрепаратов.

Здесь можно будет проводить вакцинацию, брать кровь на анализы и выполнять другие ветеринарные процедуры.

Рядом оборудовали загон на 180–200 голов крупного рогатого скота.

Сельчане смогут самостоятельно привозить животных, что сократит необходимость выездов специалистов по отдельным хозяйствам.

— Здоровье животных, продовольственная безопасность и благополучие населения напрямую связаны со своевременной профилактикой заболеваний, качеством проведения ветеринарных услуг. Новый пункт поможет организовать эту работу на лучшем уровне, — отметил аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов на открытии объекта.

Условиями довольны и специалисты, и жители.

— Очень хорошо, что такое внимание уделяют развитию ветеринарии. В новом ветпункте все удобно и для работников, и для нас — владельцев животных, — говорит фермер Асылжан Баукенов.

Николай Беденов уже 11 лет посвятил ветеринарному делу. По его словам, прежде никогда таких условий не было. Теперь работать будет удобнее и комфортнее — в помещении есть даже душ.

В районе завершили строительство ещё десяти таких же модульных ветеринарных пунктов с загонами для скота. Их откроют до конца года.

Улучшение ветеринарной инфраструктуры продолжится. В 2027 году планируют построить девять новых объектов.