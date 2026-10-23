«Қазақстан халқына» строит детский сад в Темиртау

Детский сад, где дошкольники будут знакомиться с робототехникой, лепить из глины и заниматься по методике Монтессори, строят в Темиртау, в микрорайоне 4А.

Здесь создадут специальные условия для детей с особенностями развития, чтобы они могли учиться и играть вместе со сверстниками. Социальный проект реализуют при поддержке фонда «Қазақстан халқына». Новый объект на 320 мест презентовали в городе металлургов в преддверии Дня Республики.

Акиму области Ермаганбету Булекпаеву рассказали, какие условия создадут для детей.

«Қазақстан халқына» финансирует строительство детского сада, какого в Темиртау ещё не было, и предложил уникальный проект по международным стандартам. Особое внимание будет уделено внедрению современных методик дошкольного образования. Партнёры фонда подготовят воспитателей и педагогов к работе по передовым методикам развития и обучения детей.

Для развития малышей предусмотрено много интересного и увлекательного. Оборудуют кабинет робототехники, STEM-пространство для первых экспериментов, ИЗО-ателье и гончарную студию. Будут также библиотека и зимний сад.

Отдельный блок посвятят инклюзии. В детском саду создадут группы, где вместе со сверстниками смогут заниматься дети с аутизмом, нарушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата. Для них включили в проект сенсорную комнату с сухими бассейнами и тактильными панелями, кабинеты логопеда и психолога, специальные тренажёры. Даже игрушки подберут так, чтобы с детства учить ребят принимать различия.

На территории обустроят 13 прогулочных площадок с теневыми навесами, спортивную и общую игровую зоны.

Район для строительства выбрали не случайно. В старой части Темиртау работают крупные промышленные предприятия, где занято много молодых специалистов. Здесь растёт и число новосёлов: два социальных дома на 180 квартир уже заселены, ещё три многоэтажки на 270 квартир строят. Поэтому строительство садика станет долгожданным событием для многих молодых семей.

Объект планируют сдать в 2027 году. Помимо новых мест для детей, сад обеспечит работой педагогов, медицинских и технических специалистов.

— Важно не просто завершить строительство детского сада, а обеспечить его полноценную готовность к работе. Все инженерные коммуникации должны быть подведены и подключены своевременно. Особое внимание необходимо уделить качеству строительных работ. Для этого технический и авторский надзор должны осуществлять постоянный контроль на каждом этапе. Все вопросы необходимо решать оперативно, не допуская срыва сроков, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Фонд «Қазақстан халқына» уже направил на социальные проекты в Карагандинской области более 26,3 млрд теңге. В Темиртау благодаря его поддержке оснастили гимназию имени А. Бокейхана, обновили кабинеты химии, физики и биологии, а также установили спортивные площадки в 30 школах. Теперь новые возможности появятся и у самых маленьких жителей города.