В Караганде пройдёт фестиваль румынской культуры

Музыка, танцы и традиции разных народов объединятся на фестивале «Toamna de Aur» («Золотая осень») в Караганде. В этом году он пройдёт под девизом «Мы разные, мы равные» и будет посвящен культурному многообразию и инклюзивному творчеству.

Фестиваль приурочен ко Дню Республики. Его организует румынское этнокультурное объединение «Дакия».

На сцене Дома дружбы выступят ансамбли «Жарқын», «Қуаныш» и солисты этнофольклорного ансамбля «Доруле». К программе также присоединится инклюзивный творческий коллектив BATYL JUREQ. Зрители увидят: искусство открыто для каждого.

Ещё одна тема фестиваля — взаимопомощь и взаимовыручка, важные для казахских и румынских традиций. Через музыку, танец и живое общение организаторы хотят показать, что объединяет разные культуры и поколения.

Почётными гостями станут представители посольства Румынии в Казахстане, Қазақстан Халық Кеңесі и этнокультурных объединений Карагандинской области.

Фестиваль состоится 24 октября в 16:00 в Доме дружбы по адресу: проспект Шахтёров, 64. Вход свободный.