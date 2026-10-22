В Карагандинской области наградили социальных работников

В Карагандинской области в преддверии Дня работников системы социальной защиты наградили специалистов, которые каждый день помогают людям в трудной жизненной ситуации.

Среди них — социальные работники, представители общественных организаций и люди с инвалидностью, добившиеся успехов в спорте и общественной жизни.

Лучшим сотрудникам отрасли вручили ведомственные награды и ежегодные премии акима области.

— Сегодня в системе социальной защиты нашей области работают более пяти тысяч специалистов. Ежедневно к вам обращаются тысячи жителей. Одним вы помогаете найти работу, другим оформить пособия, получить услуги реабилитации или справиться с трудной жизненной ситуацией. За каждым обращением — человек, его семья и конкретная проблема, которую необходимо решить. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев ставит перед нами задачу построения Справедливого Казахстана. И один из важнейших принципов этой работы — обеспечить каждому человеку возможности для достойной жизни. Именно вы ежедневно помогаете воплощать этот принцип на практике, — заместитель акима области Ораз Таурбеков поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил за труд и заботу о людях.

Премии акима области присуждают в десяти номинациях. Одна из них — «Лучший социальный работник».

В этом году её лауреатом стала Бакытгуль Абдрасилова из Актогайского района. Уже 28 лет она помогает людям в районном отделении помощи на дому.

— Мне предлагали другую работу, но я уже привыкла к своим подопечным и ни за что её не поменяю. Не каждый сможет работать с одинокими пожилыми людьми, ведь здесь важно не только выполнять свои обязанности, но и уметь выслушать, уделить внимание, проявить душевное тепло. Коллегам хочу пожелать терпения, вежливости и, конечно, здоровья. Очень приятно, что мой труд оценили, — говорит Бакытгуль Абдрасилова.

В номинации «Несломленные духом» отметили паралимпийскую чемпионку Айгуль Балмагамбетову — воспитанницу Центра оказания специальных социальных услуг города Сарани. Девушка занимается паратанцами и с 2016 года представляет Казахстан на международных соревнованиях. Она становилась победителем и призёром турниров в Болгарии, Германии, Италии, России, Японии и Словакии.

— Очень приятно, что так высоко меня оценили. Спасибо всем, кто меня поддерживает, особенно тренерам! — поблагодарила Айгуль Балмагамбетова. — Хочу сказать, чтобы люди не сдавались до последнего. По себе знаю, что всегда надо быть сильной, верить в себя и идти к поставленной цели.

Среди лауреатов премии «Жомарт жүрек» — общество людей с инвалидностью ARMAN-ASU. Одна из главных инициатив объединения — конный клуб, где проводят занятия по иппотерапии. Работа с лошадьми помогает детям развивать координацию движений и проходить реабилитацию.

— Благодаря соцзаказу мы смогли расшириться, открыли филиал в Балхаше. Занятия по иппотерапии посещают больше 300 детей разного возраста. Польза большая: укрепляются мышцы, развивается моторика и речь. Общение с лошадьми успокаивает, — рассказала руководитель центра по иппотерапии конного клуба Айсулу Какимова.

Обладателем номинации «За верность профессии» стала руководитель частного семейного дома «Жизнь» Надежда Алексеева. Больше 20 лет она посвятила социальной сфере. После выхода на пенсию Надежда Григорьевна продолжила работать и помогать тем, кто нуждается в поддержке. В семейном доме в посёлке Г. Мустафина живут 26 одиноких пожилых людей.

— Социальный работник — это одна из самых важных профессий. Помощь нужна и пожилым, и детям, и людям с ограниченными возможностями. За годы работы было много всего хорошего. Я всё еще в строю. Очень люблю людей и радуюсь, когда вижу, что жизнь становится лучше. Очень приятно, что сегодня мой труд отметили и наградили. Не знаю, сколько мне ещё отмерено, но честно скажу: я счастливый человек, — говорит Надежда Алексеева.

День работников системы социальной защиты в Казахстане отмечают в последнее воскресенье октября.