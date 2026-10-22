В селе Куланотпес Нуринского района открылся ветеринарный пункт

В Карагандинской области продолжают развивать ветеринарную инфраструктуру. В преддверии Дня Республики модульный ветеринарный пункт открылся в селе Куланотпес Нуринского района. Это позволит сделать ветеринарные услуги доступнее для сельчан и улучшить профилактику заболеваний животных. До конца года в районе введут ещё 10 таких же объектов.

— Это важное событие для наших жителей. В прошлом году мы здесь открывали медпункт, а сегодня презентуем новый ветеринарный пункт. Символично, что это происходит в преддверии национального праздника Дня Республики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развивать сельское хозяйство, — отметил аким Нуринского района Бакытжан Муканов.

Ветеринарная безопасность важна не только для развития животноводства, но и для защиты людей: Конституция Казахстана закрепляет право граждан на охрану здоровья и благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.

В новом ветпункте будут работать три специалиста. На месте ветеринары смогут проводить вакцинацию, брать кровь для лабораторных исследований и выполнять другие необходимые процедуры.

— Я давно работаю в этой сфере, люблю свою профессию. Доволен, что нам улучшают условия, предусмотрено всё для удобства. В помещении есть горячая и холодная вода. Рядом построен специальный загон для скота. Раньше приходилось объезжать каждый дом, чтобы оказать помощь животным. Теперь жители могут сами привозить сюда скот для проведения необходимых ветеринарных процедур, — рассказал заведующий ветеринарным пунктом села Куланотпес Серик Жапаров.

Как сообщили в управлении ветеринарии, в этом году в области новые модульные ветеринарные пункты появятся в 70 населённых пунктах. Ещё столько же в планах на 2027 год, а также построят 28 скотомогильников и пять ветеринарных станций.