Карагандинскому медицинскому университету присвоили имя первого ректора Петра Поспелова

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Карагандинскому медицинскому университету присвоено имя Петра Моисеевича Поспелова. Президент назвал это решение актом исторической справедливости, в преддверии 125-летия основателя вуза и его первого ректора.

На торжественной церемонии собрались представители медицинской науки и образования, ветераны университета, руководители казахстанских и зарубежных вузов, научных центров и компаний.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что вклад Петра Поспелова в развитие отечественной медицины трудно переоценить.

— Караганда стала для Поспелова родным городом, а развитие казахстанской медицины — делом всей жизни. И, наверное, самое главное, чего удалось добиться Петру Моисеевичу, — создать не просто медицинский институт, а настоящую школу врачей, учёных и преподавателей, которая продолжает развиваться и сегодня. Студенты, вы выбрали профессию, в которой недостаточно просто хорошо знать своё дело. Очень важно уметь слышать человека, понимать его боль и быть рядом в самые трудные минуты. Именно таким было отношение к людям у Петра Моисеевича. Мне хотелось бы, чтобы для каждого из вас он стал примером человека, который сумел сделать очень многое для своей страны и её жителей, — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что одна из задач местной власти — создавать условия, чтобы молодые специалисты могли расти профессионально и хотели оставаться работать в родном регионе. Для этого в области развивают медицинскую инфраструктуру и улучшают условия труда врачей.

— Присвоение университету имени Петра Моисеевича Поспелова — это одновременно высокая честь и большая ответственность. Уверен, что коллектив сохранит лучшие традиции отечественной медицинской школы и приумножит их новыми научными и практическими достижениями, — поздравил университет с новым этапом в истории первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Ветеран здравоохранения, доктор медицинских наук Канат Ермекбаев считает важным увековечивание имени Поспелова для нынешнего поколения студентов и преподавателей.

— Пётр Моисеевич Поспелов — один из основателей системы здравоохранения Карагандинской области. В самые сложные годы он возглавлял областное управление здравоохранения и хорошо понимал, насколько региону нужны собственные медицинские кадры. Он настойчиво добивался открытия Карагандинского медицинского института, чтобы решить проблему обеспечения области врачами. И затем многое сделал для развития медицинского образования. Решение о присвоении имени Поспелова университету очень справедливое. Это возможность сохранить память о человеке, который стоял у истоков вуза и заложил основу подготовки медицинских кадров в регионе, — отметил Канат Ермекбаев.

— Мой отец работал в команде Петра Моисеевича Поспелова и много рассказывал о нём. Особенно запомнились истории, как ректор поддерживал абитуриентов, приехавших из села. Была ситуация, когда он позвонил в министерство здравоохранения, чтобы выбить дополнительные места для национальных кадров. Он помог открыть дорогу и получить медицинское образование. Лично знаю выпускников, которые затем стали академиками и профессорами. И для студентов ректор был очень доступным — любой мог прийти к нему на приём и поговорить. Пётр Моисеевич был настоящим патриотом родного края, — рассказал доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой травматологии и нейрохирургии КМУ Берик Тулеубаев.

Пётр Поспелов стоял у истоков высшего медицинского образования в Центральном Казахстане. Он возглавлял институт почти 25 лет — с момента его открытия в 1950 году. За это время вуз вырос из небольшого учебного заведения, располагавшегося в здании бывшей фельдшерско-акушерской школы, в крупный медицинский центр с собственной научной и образовательной школой.

Будучи ректором, Пётр Поспелов считал важным воспитывать собственные, национальные кадры. Особое внимание уделял молодёжи из сельской местности.

За годы его руководства вуз подготовил более двух тысяч врачей-казахов. Поспелов выучил казахский язык и свободно общался с пациентами.

Сегодня в университете учатся более девяти тысяч студентов по 79 программам бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры. К памятной дате открыли экспозицию, посвящённую истории вуза.

Также прошёл международный круглый стол, на котором участники обсудили развитие биомедицины и биоинженерии, а также их интеграцию в медицинское образование, науку и практическое здравоохранение.