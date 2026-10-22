Карагандинец Дастан Мукашбеков завоевал серебро на Параазиатских играх

На V Азиатских параиграх состоялись соревнования по лёгкой атлетике в толкании ядра среди мужчин в классе F36. Карагандинец Дастан Мукашбеков стал серебряным призёром, показав результат 15,47 метра.

Дастан Мукашбеков – многократный призёр чемпионата и спартакиад Казахстана, в том числе Паралимпийских игр Казахстана.

У параспортсмена множество достижений и на международной арене. Он бронзовый призёр чемпионата мира, в 2023 году в Париже установил рекорд Азии. Победитель и рекордсмен IV летних Параазиатских игр в толкании ядра (рекорд Азии 15.74 м). Бронзовый призёр XVII летних Паралимпийских игр в Париже (Франция, 2024 г.). В 2025 году занял первое место в лицензионном Гран-при по лёгкой атлетике в Дубае.

Фото: Мейіржан Амангелдиев