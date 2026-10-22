В Каркаралинском районе победитель фестиваля BaiQymyz открыл новый цех в родном селе

От одной кобылы до собственного производственного цеха — так за 16 лет выросло семейное дело Бурхана Жолтаева из села Актерек Каркаралинского района. Сегодня здесь выпускают кумыс под брендом «Қарқаралы Ақтерек», который уже успел получить признание далеко за пределами родного села. В преддверии Дня Республики предприниматель открыл новый цех «Актерек Кымыз» и сделал ещё один шаг в развитии своего производства.

История хозяйства началась в 2010 году с одной кобылы. Сегодня здесь доят уже 30 кобыл, а самому бренду «Қарқаралы Ақтерек» исполнилось шесть лет. В этом году кумыс из Актерека доказал свою конкурентоспособность, завоевав Гран-при межрегионального этно-гастрофестиваля BaiQymyz-2026 в Каркаралинске. А на международном гастрономическом фестивале BaiQymyz в Астане хозяйство получило номинацию «Хранитель традиций».

По словам кумысодела, фестиваль помог не только заявить о своей продукции, но и по-новому взглянуть на развитие бизнеса.

— Я познакомился с новыми аспектами ведения бизнеса, получил много полезной информации и опыта в вопросах развития и продвижения, узнал о современных требованиях к производству. Всё это придало мне новый импульс и побудило принять решение о дальнейшем развитии своего дела, — говорит Бурхан Жолтаев.

С открытием нового цеха будет расширена линейка продукции. В летний период хозяйство сможет увеличить производство национального напитка в четыре раза — до 400 литров в день.

С открытием цеха предпринимателя поздравили аким Каркаралинского района Саят Мусин и один из организаторов BaiQymyz, президент Ассоциации производителей кумыса Казахстана Болат Кайыргелдіұлы. Они пожелали коллективу дальнейших успехов и развития производства.