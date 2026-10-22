В Шахтинске обновляют уличное освещение

В Шахтинске продолжают обновлять уличное освещение. В городе дополнительно установят 336 новых опор, заменят неисправные светильники и восстановят линии освещения.

Работы охватят несколько кварталов, в том числе районы улиц Ленинградской и Мичурина, проспекта Октябрьского и переулка Торгового.

В городе также приводят в порядок дороги.

В этом сезоне отремонтировали три километра внутриквартальных проездов в 27-м квартале и на улице Московской.

Также восстановили 4000 квадратных метров дорожного покрытия, отремонтировали заезды и обустроили парковочные места. На дорогах нанесли разметку с использованием более стойкого материала — холодного пластика.

— Улучшение городской инфраструктуры, безопасность и комфорт жителей — один из наших приоритетов. Продолжим работу по развитию уличного освещения и благоустройству города, — отметил аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

По информации пресс-службы акимата Шахтинска