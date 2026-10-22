В посёлке Мустафина Бухар-Жырауского района завершили реконструкцию канализационных сетей

В посёлке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района завершили важный для жителей коммунальный проект. Здесь запустили очистные сооружения.

Реконструкция канализационных сетей началась в 2024 году. За два года проложили почти 13 километров труб. Также установили канализационные насосные колодцы, смонтировали усреднитель и резервуары чистой воды объёмом по 50 кубометров. Для работы оборудования построили новые линии электропередачи. После монтажа специалисты провели пусконаладочные работы.

Новая система охватывает улицы Мира, Футбольную, Альмагамбетова, Центральную, Юбилейную и Набережную, а также переулок Октябрьский.

Запуск очистных сооружений позволит организовать сбор и очистку сточных вод, снизить риск загрязнения окружающей среды и улучшить санитарное состояние посёлка.

По информации акимата Бухар-Жырауского района