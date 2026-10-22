В Караганде новые автобусы выйдут на городские маршруты

В Карагандинской области продолжают обновлять общественный транспорт. В областном центре в преддверии Дня Республики «Таксокомбинат» получил 20 новых автобусов. Впереди у автопарков ещё большее пополнение. До конца года планируется приобрести 122 автобуса.

«Автобусов в Караганде должно быть больше, желательно новых, а старых — меньше. Вот над этим сейчас и работаем», — сообщил аким города Мейрам Кожухов на своей странице в социальных сетях.

Новые автобусы «Таксокомбината» направят на маршруты №28 и №31, где увеличат количество машин, а также на маршрут №01 — взамен старого транспорта.

Ещё восемь автобусов для маршрута №012 ожидает «Автопредприятие». Самую крупную партию — 60 машин — до конца года планирует приобрести автопарк №3. Они заменят автобусы 2013 года выпуска.

Обновление идёт с весны: 22 новых автобуса вышли на маршрут №29, ещё 12 пополнили маршруты №07 и №011. Всего 34 новые машины уже перевозят пассажиров.

В целом за последние пять лет подвижной состав городских автопарков Караганды обновился на 80%.

По словам Мейрама Кожухова, важно не только менять старые автобусы, но и увеличивать количество машин на маршрутах, соблюдать расписание и сокращать время ожидания.

«В конечном счёте для пассажиров главное, чтобы автобус приходил вовремя, на маршрутах было достаточно машин и можно было без лишнего ожидания добраться на работу, учёбу или домой», — отметил аким.

В этом году День Республики совпал с Днём работников автомобильного транспорта, который традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. Так что очередная партия новых автобусов поступила в город и в преддверии профессионального праздника перевозчиков.