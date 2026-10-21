Более 200 юных боксёров поборются за награды турнира Серика Сапиева в Караганде

В Караганде проходит XIV Международный турнир по боксу на призы олимпийского чемпиона Серика Сапиева. В течение шести дней на ринг выйдут более 200 спортсменов 2011–2012 годов рождения из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии и Кыргызстана. Соревнования состоятся в 14 весовых категориях.

Турнир впервые провели в 2012 году, после победы Серика Сапиева на Олимпиаде в Лондоне. За это время он получил международный статус, а к мальчикам-боксёрам присоединились девочки.

— Карагандинская область по-прежнему остаётся кузницей талантов. В национальной сборной всегда есть наши спортсмены, и у бокса в регионе большая история. Мы продолжаем её развивать благодаря таким турнирам. Здесь ребята повышают мастерство, а встречи с зарубежными соперниками дают им международный опыт и помогают психологически подготовиться к будущим стартам, — отметил Серик Сапиев.

Карагандинскую область представляют 100 спортсменов: 75 мальчиков и 25 девочек. Для некоторых из них турнир стал возможностью проверить себя на новом уровне.

Юный боксёр Дин Мухаммед Ержанов занимается этим видом спорта пятый год. Записался в секцию, выбрав бокс по примеру отца и брата.

— Для меня большая гордость участвовать в турнире на призы олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Мы серьёзно готовились, много тренировались и работали над собой. Думаю, что смогу войти в тройку призёров, — поделился спортсмен.

У 14-летнего Ерсултана Магрипбека за плечами уже шесть лет занятий боксом и призовые места на областных и республиканских соревнованиях.

Сейчас он учится в Областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой. На нынешнем турнире Ерсултан уже одержал победу над соперником из Таджикистана.

— Я очень счастлив участвовать в этих соревнованиях. Хорошо подготовился и надеюсь на победу. Одним из самых сильных соперников считаю боксёра из Астаны. Думаю, наша встреча будет интересной, — рассказал Ерсултан.