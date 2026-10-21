В Карагандинской области начали выпускать радиаторы отопления

В Карагандинской области формируется алюминиевый кластер. В преддверии Дня Республики на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» открыли завод Silumin of Qazaqstan, который будет выпускать алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления.

Это предприятие с полным производственным циклом — от переработки вторичного сырья до выпуска готовой продукции. Проект стоимостью 20,6 млрд теңге обеспечит новые рабочие места и направлен на импортозамещение.

В открытии нового производства приняли участие аким области Ермаганбет Булекпаев, заместитель председатель правления по инвестиционной деятельности АО Qazaqstan Investment Corporation Габбас Ержанов и учредители компании.

— Для нашего региона это важный проект сразу по нескольким причинам. Предприятие планирует ежегодно выпускать порядка 5 миллионов секций радиаторов, замещая импортную продукцию. Кроме того, здесь создаётся около 200 новых рабочих мест. Но особенность этого завода не только в объёмах производства. Здесь алюминиевый лом и вторичное сырьё будут перерабатывать в готовую продукцию. Это пример того, как можно эффективно использовать ресурсы, сокращать отходы и создавать дополнительную стоимость внутри страны, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона сообщил, что с начала года в развитие экономики привлечено более 800 млрд теңге инвестиций, и подчеркнул важность повышения конкурентоспособности местной промышленности.

Габбас Ержанов поздравил инвесторов с открытием завода и выразил уверенность, что новое производство даст импульс развитию металлургии и укрепит промышленный потенциал региона.

По словам руководителя предприятия Нурсултана Жумабека, завод в ТОП-3 предприятий СНГ в сфере переработки алюминия. Полный производственный цикл включает пять этапов: плавку металла, литьё под высоким давлением, механическую обработку, покраску и упаковку.

Оборудование современное: для литья используется швейцарский роботизированный комплекс, для сборки и покраски — итальянские линии. Каждый радиатор проходит стопроцентную проверку на герметичность под высоким давлением.

— Наша главная цель — обеспечить отечественную строительную отрасль качественными казахстанскими радиаторами, полностью соответствующими всем необходимым стандартам, — подчеркнул Нурсултан Жумабек. — Мы уделяем особое внимание рациональному использованию ресурсов. Внедрили технологию плавки, позволяющую минимизировать образование отходов. Кроме того, в рамках концепции «Таза Қазақстан» приступили к переработке бытовых алюминиевых банок и строительного алюминиевого лома.

Продукция ориентирована прежде всего на внутренний рынок страны и будет востребована в строительстве как жилья, так и промышленных объектов. Планируется и экспорт в страны ближнего зарубежья. Выход на полную мощность запланирован на 2028 год.

Запуск производства станет одним из шагов к формированию в регионе алюминиевого кластера, который объединит переработку вторичного сырья, производство сплавов и выпуск готовых изделий. Предприятие намерено активно сотрудничать с вузами для внедрения научных разработок и подготовки специалистов.