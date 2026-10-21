В Карагандинской области повышают надёжность электроснабжения

В Карагандинской области продолжают масштабную работу по модернизации электросетей. Компания «Қарағанды Жарық» в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализует ряд крупных объектов. Это повысит надёжность электроснабжения и позволит обеспечить электроэнергией новые предприятия и объекты региона.

Работы проводятся на участках «ГРЭС-2 – Карагайлы» и «Астаховка – Шокай».

Будет реконструировано 58,2 км высоковольтных линий и увеличена мощность одной из подстанций. Для повышения надёжности линии разделят на две одноцепные.

На подстанции «РТИ» мощность будет увеличена в полтора раза - с 80 до 126 тыс. кВА. Дополнительный резерв позволит обеспечить растущую потребность в электроэнергии.

На подстанции «Жосалы» устанавливают второй силовой трансформатор мощностью 1000 кВА. Обновление оборудования важно для потребителей Каркаралинского района.

Обновлённая энергетическая инфраструктура создаёт условия для подключения новых производств и развития индустриальной зоны Saran. Кроме того, модернизация повышает надёжность энергоснабжения стратегических объектов, в том числе железной дороги.

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру — это вклад в устойчивое развитие регионов, повышение качества жизни населения и укрепление промышленного потенциала Казахстана

По информации пресс-службы ТОО «Қарағанды Жарық»