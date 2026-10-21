Карагандинец Диас Кенжебек триумфально выступил на Азиатских Пара играх в Японии

22-летний пловец из Карагандинской области Диас Кенжебек на V Азиатских Пара играх в Японии за два дня завоевал три медали — два серебра и золото. Спортсмен стал чемпионом и обновил рекорд Азии.

20 сентября Диас дважды поднимался на пьедестал почёта и принёс Казахстану пятое золото. В финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S10 карагандинец обошёл двух японских спортсменов и победил с результатом 1 минута 1,98 секунды. Парапловец побил предыдущий рекорд Азии, составлявший 1 минуту 3,73 секунды.

В этот же день Диас Кенжебек завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием. А накануне стал вторым в 100-метровке вольным стилем.

Диас Кенжебек — спортсмен с поражением слуха и опорно-двигательного аппарата, мастер спорта международного класса. Он больше десяти лет занимается параплаванием и завоевал множество наград республиканских и международных соревнований. Тренирует Диаса Кенжебека Светлана Кучина.