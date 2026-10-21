В Каркаралинском районе открыли новый спорткомплекс

В преддверии Дня Республики в селе Коктас Каркаралинского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Теперь местным жителям не придётся далеко ездить, чтобы заниматься спортом: в новом здании создали условия для тренировок детей и взрослых.

На открытии комплекса аким района Саят Мусин

и руководитель областного управления физической культуры и спорта Нуркен Нуратов поздравили сельчан с новым спортивным объектом.

— В Послании Президент страны обозначил доступность массового спорта, особенно для детей, как один из приоритетов. Уверен, новый комплекс поможет привлечь к занятиям и взрослых, и ребят. Надеюсь, здесь всегда будет многолюдно — с утра до позднего вечера, — отметил Нуркен Нуратов.

Площадь ФОКа составляет 542 квадратных метра. Здесь оборудовали зал для спортивных игр, душевые и административное помещение.

Жители Коктаса благодарны за подарок.

Ветеран спорта Жумаш Курмангалиев участвует в марафонах и велогонках и своим примером вдохновляет молодёжь.

— Этой новости обрадовалось всё село. Думаю, комплекс поможет нашим ребятам добиться успехов, а может быть, здесь вырастут и будущие чемпионы, — поделился он.

В Карагандинской области работают 1384 спортивных сооружения, более 300 из них — в сельской местности. В прошлом году в регионе открыли 85 новых спортивных объектов, установили столько же площадок с искусственным покрытием и построили пять многофункциональных хоккейных кортов. В этом году спорткомплексы уже появились в Шетском и Актогайском районах, а также в посёлке Актас.