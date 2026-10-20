«Таза Қазақстан»: в Карагандинской области открывают скверы и озеленяют улицы

В преддверии Дня Республики в посёлке Акжал Шетского района открыли новый сквер. Здесь появились зоны отдыха, скамейки и 250 молодых тополей. Работы провели в рамках национальной экологической программы «Таза Қазақстан».

На территории также установили урны, вазоны для цветов и 20-метровый флагшток. В дальнейшем сквер планируют расширить и продолжить его благоустройство.

К экологической инициативе присоединились и жители Каркаралинска.

На центральной улице имени Токтара Аубакирова они высадили 50 молодых елей.

Всего с начала года в районе появилось более 500 новых деревьев.

Продолжают озеленять и Бухар-Жырауский район.

В сельском округе Баймырза высадили 200 деревьев, ещё 200 — в селе Шешенкара. В общей сложности с начала года район пополнился более чем тремя тысячами зелёных насаждений. К работам подключились местные предприятия и жители.

— «Таза Қазақстан» — это общая ответственность за чистоту, сохранение природы и экологическое благополучие родного края. Совместными усилиями мы вносим вклад в создание чистого, зелёного и благоустроенного района для нынешнего и будущих поколений, — отмечают в Бухар-Жырауском районе.

Озеленение населённых пунктов помогает не только преобразить улицы и общественные пространства, но и сделать их комфортнее для жителей.

По информации акиматов Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Шетского районов