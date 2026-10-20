«Огни Магнитки – 2026»: в Темиртау соревнуются юные дзюдоисты из шести стран

В Темиртау стартовал 25-й турнир по дзюдо JENYS CUP «Огни Магнитки – 2026». Юбилейные соревнования приурочены ко Дню Республики Казахстан и Международному дню дзюдо. За медали борются юные спортсмены из шести стран: Казахстана, США, России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Турнир, история которого началась еще в 1970-х годах, стал одной из спортивных традиций города. За это время он не раз открывал дорогу юным борцам в большой спорт. После перерыва соревнования возобновили в 2001 году по инициативе Амантая Айдарханова, возглавившего городскую федерацию дзюдо.

— Мы создаём настоящий детский праздник дзюдо. Но главное для нас — не только медали и результаты. Самый ценный итог турнира — когда после соревнований мальчишки и девчонки приходят в спортивные секции и записываются на дзюдо. Значит, они увидели борьбу, заинтересовались и захотели попробовать сами. Именно так растёт новое поколение спортсменов, — отметил вице-президент областной федерации дзюдо Алексей Ломакин.

Соревнования продлятся до 25 октября.

Поединки пройдут в 16 весовых категориях среди мальчиков и девочек. Программа включает личное и командное первенства, международный тренировочный лагерь с участием известных дзюдоистов Казахстана и состязания для самых маленьких — «Дзюдо Game».

В этом году организаторы увеличили призовой фонд. Победитель личного первенства получит 100 тысяч теңге. Среди команд разыграют миллион теңге за первое место, 700 тысяч — за второе и 500 тысяч — за третье. Для проведения турнира также внедрили единую информационную систему, которая позволит следить за результатами в режиме реального времени.