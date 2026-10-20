Карагандинские спортсмены завоевали три медали в первый день Пара Азиатских игр

Десять спортсменов из Карагандинской области выступают на V Азиатских Пара играх в Японии. Они представляют Казахстан в параплавании, паралёгкой атлетике и теннисе на колясках. Первые старты уже принесли региону три медали — два серебра и бронзу.

Серебряным призёром на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S10 стал Диас Кенжебек. Его личный тренер — Светлана Кучина. На предыдущих Пара Азиатских играх в 2023 году в Ханчжоу спортсмен завоевал золото.

Ещё одну серебряную медаль в составе сборной Казахстана завоевала Наталья Звягинцева. Она выступила в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров вместе с Али Турганбековым, Зульфиёй Габидуллиной и Сиязбеком Далиевым. В 2023 году Наталья стала бронзовым призёром Пара Азиатских игр. Её тренер — Наталья Манохина.

Бронзу на дистанции 100 метров на спине в классе S11 завоевал Роман Потапов. В его спортивной копилке уже есть бронзовая медаль Пара Азиатских игр 2023 года. В 2026 году Роман стал пятикратным чемпионом Казахстана. Спортсмен тренируется под руководством Евгении Приходько.

Впереди у карагандинцев ещё шесть дней соревнований.