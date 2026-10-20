В Караганде отметят 125-летие Манарбека Ержанова концертом традиционной музыки

В Караганде состоится концерт «Неповторимый голос степи», посвящённый 125-летию со дня рождения Манарбека Ержанова — певца, композитора и актёра, одного из известных представителей казахского традиционного искусства.

Творчество Манарбека Ержанова оставило заметный след в национальной культуре. Его имя связано с развитием казахской традиционной песни, а музыкальное наследие продолжает жить в исполнении современных артистов.

В концерте примут участие фольклорный ансамбль «Арқа сазы» и исполнители традиционного искусства. Они представят произведения национальной музыкальной культуры, напомнив зрителям о богатстве и самобытности казахских песенных и инструментальных традиций.

Концерт пройдёт 4 ноября на сцене Театра имени К. Станиславского. Начало в 18:30.