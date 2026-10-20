В Каркаралинске в преддверии Дня Республики семь семей получили новое жильё

В преддверии Дня Республики в Каркаралинске семь семей празднуют новоселье. Они получили новое жильё взамен аварийного.

Жители сами выбрали квартиры в недавно построенных домах, акимат выкупил их для предоставления нуждающимся.

Ключи новосёлам вручил аким Каркаралинского района Саят Мусин.

— С прошлого года в нашем районе построено 76 квартир для очередников. В этом году 26 семей мы уже обеспечили жильём. А сегодня вручаем ключи ещё семи семьям, чьи дома были признаны аварийными. Решить жилищный вопрос помогли переговоры с Отбасы банком и решение специальной комиссии, — рассказал он.

Один из новосёлов, Канат Мусатаев, признался, что семья долго ждала этой возможности.

— Мы много лет стояли в очереди. Наш дом был старым и находился в аварийном состоянии. Руководство района вошло в наше положение, и сегодня мы получили ключи от новой квартиры. Это большая радость и настоящий подарок ко Дню Республики. Мы очень благодарны, — поделился Канат Мусатаев.