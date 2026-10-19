Карагандинский высший колледж инжиниринга отметил 50-летие

От профессионального лицея до кузницы кадров с современными мастерскими и цифровыми технологиями — такой путь за полвека прошёл Карагандинский высший колледж инжиниринга.

Сегодня здесь учатся более тысячи студентов, которые осваивают строительные, архитектурные, технические и цифровые специальности.

Новый этап в истории учебного заведения начался в прошлом году, когда оно получило статус высшего. Это позволило расширить подготовку специалистов и перейти к программам прикладного бакалавриата. Среди перспективных направлений — цифровое проектирование в строительстве, управление недвижимостью и подготовка кадров для предприятий, работающих с зелёными технологиями.

Колледж также вошёл в Казахстанско-китайский альянс, объединяющий 15 организаций технического и профессионального образования страны. Сотрудничество открывает возможности для обмена опытом и совместных проектов.

— Мы стараемся готовить специалистов на опережение: изучаем инвестиционные проекты и заранее определяем, какие кадры понадобятся предприятиям через год, два или три. Например, уже поступают запросы на подготовку специалистов для работы с ветрогенераторами, — рассказала директор колледжа Асель Сапарова.

Руководитель областного управления образования Дулат Жекебаев вручил колледжу денежный сертификат на развитие.

— Система ТиПО играет важную роль в развитии Карагандинской области. К нам приходят зарубежные инвесторы, открывают новые производства и заключают меморандумы с колледжами. Это выгодно обеим сторонам: предприятия получают подготовленных специалистов, а колледжи — возможность обновлять оборудование и давать студентам практические навыки. Так мы готовим кадры под реальные запросы рынка труда, — отметил он.

С юбилеем коллектив поздравил и бывший руководитель учебного заведения Кудайберген Бексултанов, возглавлявший его в трудные 90-е годы. Он отметил хорошее оснащение и состояние колледжа, подчеркнув востребованность строительных специальностей и перспективы выпускников.

Гости юбилея побывали в мастерских и учебных кабинетах, где им показали оборудование для 3D-печати, цифровые технологии и проекты студентов.

Встреча завершилась праздничным концертом.