Пенсионеры Карагандинской области бесплатно отдохнут в санатории на Балхаше

50 пенсионеров Карагандинской области отправились на бесплатный отдых в санаторий на берегу Балхаша. В течение десяти дней они будут проходить лечение, отдыхать и общаться. Четвёртый год подряд проект по оздоровлению людей старшего поколения реализуют по инициативе руководства области при поддержке социальных партнёров.

В поездку отправились ветераны труда из разных городов и районов области. В дороге их сопровождают медики и сотрудники полиции.

Гостей встретят в лечебно-оздоровительном комплексе «Балхаш» в Приозёрске. Помимо медицинских процедур, в их распоряжении будут бассейн, сауна, спортивный и тренажёрный залы. Для каждого участника в санатории разработают индивидуальные программы с учётом здоровья и физических возможностей.

Ольгине Писаревой из Шахтинска скоро исполнится 90 лет. Она много лет проработала учителем математики, а вот в санатории давно не отдыхала. Теперь у неё будет целых десять дней для восстановления сил и новых впечатлений.

— Такая добрая инициатива нам нравится. Будем не только ходить на процедуры, но и общаться. Думаю, появятся клубы по интересам, устроим творческие вечера, — поделилась планами Ольгина Писарева.

Для 80-летней Раисы Койлыбаевой из Абая поездка — возможность уделить внимание здоровью и немного отдохнуть от повседневных забот.

— Государство уделяет большое внимание ветеранам труда. Дают путёвки в санаторий, чтобы мы могли поправить здоровье. Помимо этого, есть множество программ по активному образу жизни для пожилых, — отметила пенсионерка.

А 75-летняя Любовь Лащенкова из Темиртау призналась, что впервые получает такой подарок.

— Самое главное в жизни — это здоровье. Хочу сказать спасибо за уважительное отношение к людям старшего поколения, за заботу о ветеранах. Едем с большой радостью. Прекрасная возможность отдохнуть, набраться новых сил, — рассказала она.

Заместитель акима области Ораз Таурбеков сообщил, что проект не завершается.

— В четвёртый раз по инициативе акима области и при поддержке представителей бизнеса отправляем представителей старшего поколения на санаторный отдых в Приозёрск. В течение десяти дней они получат необходимое лечение. Это стало для нас доброй традицией, и дальше мы её будем продолжать, — отметил он.

Программа помогает пенсионерам улучшить качество жизни, укрепить здоровье и поддерживать активность, что является важной частью государственной политики в сфере социальной защиты населения.