Более 400 мероприятий пройдут в Карагандинской области ко Дню Республики

Ко Дню Республики в Карагандинской области проведут более 400 мероприятий. В программе — праздничные концерты, патриотические акции, спортивные соревнования и открытие новых социальных объектов.

О подготовке к национальному празднику рассказали на аппаратном совещании.

В учебных заведениях проходит интеллектуально-просветительская неделя «Республика и Конституция: ответственный гражданин – сильное государство». Также организованы тематические уроки, выставки, лекции, дискуссии и другие мероприятия, посвящённые истории и основам государственности.

С 20 октября в социальных сетях стартуют челлендж «Менің Қазақстаным» и патриотическая акция «Қыран елім – Қазақстаным!» с участием известных деятелей культуры и спорта, молодёжи и представителей общественности.

Одним из главных событий станет концерт «Азат елдің асқақ рухы», который состоится 23 октября в Казахском драматическом театре имени С. Сейфуллина. В программе выступят итальянский тенор Уго Тарквини, казахстанские исполнители AYREE, Ибрагим Ескендір и Нуржас Садырбаев, солисты GAISSIN ORCHESTRA и творческие коллективы региона.

25 октября на центральных площадях городов области одновременно поднимут Государственный Флаг и исполнят Государственный Гимн Казахстана. В выходные в домах культуры и на спортивных объектах организуют концерты и соревнования.

К празднику также приурочено открытие новых социальных объектов. Среди них — «Алаш орталығы» в селе Актогай, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Коктас Каркаралинского района и Дом искусств в поселке Нура. Кроме того, откроются медицинские, ветеринарные и противопожарные объекты.

В супермаркетах и торговых объектах проходят акции Republic Day и Bereke Fest со скидками на товары.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил обеспечить высокий уровень организации праздничных мероприятий.

— Предстоящая неделя будет посвящена подготовке ко Дню Республики. Каждое мероприятие должно отражать дух государственности, патриотизма и единства народа, а также раскрывать значение и содержание праздника, — подчеркнул глава региона.