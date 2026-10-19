В Астане в Qazaq Creative Hub прошла креативная ярмарка Карагандинской области. Жители и гости столицы смогли познакомиться с культурным наследием и современными разработками региона. Свои работы показали больше 55 представителей творческих индустрий. Среди участников — дизайнеры, художники, ювелиры, ремесленники и IT-разработчики.

Посетители увидели авторские украшения, коллекции одежды, изделия ручной работы и проекты в сфере искусственного интеллекта и беспилотных технологий.

Для мастеров и предпринимателей это также возможность найти партнёров и заявить о своих брендах.

Делегацию региона возглавил заместитель акима области Әлібек Әлденей. Он подчеркнул, что креативная индустрия помогает не только развивать экономику, но и сохранять культурную самобытность.

— Развивая креативную индустрию, мы формируем экономику, в которой талант и интеллект нации становятся стратегическим ресурсом, а культурная самобытность Казахстана — его конкурентным преимуществом в мире. Глава государства последовательно подчёркивает большие экономические перспективы этого направления. Уже сегодня в Казахстане в этой сфере заняты около 160 тысяч человек. За этой цифрой — профессии, собственное дело, возможность зарабатывать своим мастерством. Наша задача — помочь талантливым людям реализовать себя в родном регионе, — сказал Әлібек Әлденей.

Одним из событий программы стала презентация книг художника и участника международного антиядерного движения Карипбека Куюкова «Қайсар рух» и «Жизнь без рук». Автор рассказал о своём жизненном пути и многолетней борьбе за безъядерный мир.

Также посетителям представили коллекцию одежды дизайнера Гульнур Жарылхановой, украшения с национальными мотивами и работы мастеров декоративно-прикладного искусства.

Гости могли не только познакомиться с традиционными ремёслами, но и попробовать свои силы на мастер-классах.

Музыкальную программу подготовили коллективы Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова.