Октябрьская неконференция объединит представителей бизнеса и IT-сферы в Караганде

В Караганде 30 октября пройдёт неконференция для IT- и Digital-специалистов, предпринимателей и представителей бизнеса.

В программе — два параллельных направления, выступления экспертов, реальные кейсы, обмен опытом и неформальное общение. Это возможность найти единомышленников, расширить профессиональные связи и узнать, чем живут бизнес и IT сегодня.

Спикеры октябрьской неконференции:

- Альбина Мухтар, основатель медиа The Taj Magazine, «От агентства к медиа: как креатив, стратегия и мультидисциплинарность убили модель редакции»;

- Карина Шаракбаева, HR-менеджер WOOPPAY, «Как HR принимает решение о кандидате за первые 15 секунд»;

- Акжан Оксыкбаева, сооснователь и генеральный продюсер Creativity Studio, «Неидеальный бизнес: топ-5 советов для начинающего бизнеса»;

- Арсен Бактыгалиев, сооснователь и CTO Taza GO, «ChatGPT написал код — зачем тогда нужен разработчик?»;

- Арман Мырзакануров, iOS Software Engineer в Plata, «Почему преподавание и менторство прокачивают самого ментора»;

- Бекет Берикулы, Senior Golang-разработчик, «После Junior: реальная жизнь разработчика».

Участников ждут полезные знакомства, общение со спикерами, новые знания и кофе-брейк в неформальной атмосфере.

Когда: 30 октября в 18:30.

Где: IT-hub «Терриконовая долина», ул. Алалыкина, 12.

Формат: офлайн и онлайн.

Участие бесплатное.

Регистрация по ссылке: terricon.kz.

Неконференция проводится при поддержке Управления цифровых технологий Карагандинской области.